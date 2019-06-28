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Antep kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescillendi

Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı:- "Her lezzetimizin ayrı bir değeri, ayrı bir hikayesi bulunuyor. Gaziantep'i dünyanın en önemli mutfak duraklarından biri haline getiren bu lezzetlerden birisi de Antep kurabiyesi" - "Antep lahmacununa da AB tescili almak için başvuru yaptık"

28 Haziran 2019 Cuma 17:32
Antep kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescillendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in geleneksel lezzetlerinden Antep kurabiyesi coğrafi işaret olarak tescil edildi. Böylece kentin tescilli ürün sayısı 10'a çıktı.

Gaziantep Ticaret Borsasından (GTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, borsa, gastronomi kenti Gaziantep'in geleneksel lezzetlerini koruma altına almak, marka değeri oluşturmak ve bu ürünleri aslına uygun hazırlanış şekilleriyle gelecek nesillere taşımak amacıyla çalışmalar yürütüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan borsalar arasında ilk sıralarda yer aldıklarını ifade etti.

Gaziantep'in mutfak kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:

"Her lezzetimizin ayrı bir değeri, ayrı bir hikayesi bulunuyor. Gaziantep'i dünyanın en önemli mutfak duraklarından biri haline getiren bu lezzetlerden birisi de Antep kurabiyesi. Şehrimizde özellikle ramazan bayramlarına özel olarak hazırlanan Antep kurabiyesi tescilli 10'ncu ürünümüz oldu. Antep tırnaklı pidesi, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği, Antep lahmacunu, Antep peyniri, Antep bulguru, Antep kurutmalık patlıcanı, Antep köy kahkesi, Antep muskasına coğrafi işaret tescil belgesi almıştık. Antep lahmacununa da AB tescili almak için başvuru yaptık."

Akıncı, Antep meyan şerbeti, Antep pekmezi, boz iç fıstık, Antep biber salçası, Antep karası üzüm, Antep dolmalık biberi, Antep haylan kabağı, Antep urmu dut suyu, Oğuzeli narı, Antep zahter balı, Antep sumağı ve İslahiye biberi için de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını bildirdi.





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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:32
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  3. GTB

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