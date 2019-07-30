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Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet

Gaziantep’in yeşil altını Antep fıstığının hasat zamanının yaklaşmasıyla fıstık arazilerinde gece gündüz silahlı nöbet tutuluyor.

30 Temmuz 2019 Salı 10:05
Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet

Gaziantep’in yeşil altını Antep fıstığının hasat zamanının yaklaşmasıyla fıstık arazilerinde gece gündüz silahlı nöbet tutuluyor. Fıstık bekçilerinin 2 aylık zorluk mesaisi başladı.


Son yıllarda fiyatının artmasıyla hırsızların hedefi olan Antep fıstığının hasat zamanı yaklaştı. Hasat yaklaşırken fıstık arazilerinde güvenlik önlemi arttı. Ürünlerini hırsızlardan korumak isteyen çiftçiler, askeri kuleleri aratmayan şekilde 20 metre yükseklikte nöbet kulesi yaptırıp bekçi tutuyor. Bekçiler, fıstığın olgunlaşıp hasat edilmesi süresince av tüfekleriyle fıstık arazilerini 7 gün 24 saat boyunca bekliyor. Gece gündüz fıstık arazilerinde nöbet tutan ‘fıstık korucuları’ hırsızları korkutmak için havaya ateş ediyor. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayında durumu jandarmaya ve fıstık arazisi sahibine bildiriyor.


Karkamış ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde çiftçilik yapan Fevzi Tiryaki, Soylu Mahallesi’ndeki fıstık arazisini hırsızlardan korumak için bekçi tuttu. Hırsızlar için caydırıcı olması amacıyla bekçi tuttuklarını anlatan Tiryaki, “Bu sene fıstıkta verim az. Az olmasına rağmen yine ağaçlarımızın üzerinde fıstık var. Bu fıstıklarımızı korumak için bekçi tuttuk. Bekçi gece gündüz burada kalacak ve fıstıklarımızı hırsızlardan koruyacak. Arazimize yaptırdığımız kulelerden de arazimizi gözetliyor ve hırsızlara karşı bekçiler arazimizde nöbet tutuyor” dedi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:05
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