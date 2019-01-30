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Ante Kulusic, MKE Ankaragücü'nde

- Sarı-lacivertliler, Hırvat stoper ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

30 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
Ante Kulusic, MKE Ankaragücü'nde


ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent temsilcisi, Kenan Özer ile yollarını ayırdı.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 15:36
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