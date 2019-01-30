Ante Kulusic, MKE Ankaragücü'nde





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, Hırvat stoper Ante Kulusic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent temsilcisi, Kulusic ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Uzun yıllar Süper Lig'de forma giyen Kulusic, MKE Ankaragücü ile anlaşma sağladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Ankara'yı ve Ankaragücü'nü yakından tanıyan biri olarak bu forma altında elimden gelen mücadeleyi sergileyeceğimin sözünü veriyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan başkent temsilcisi, Kenan Özer ile yollarını ayırdı.