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Antarktika'dan dönen bilim insanları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

İTÜ Araştırma Görevlisi Sinan Yirmibeşoğlu:- "Antarktika'ya gitmeye karar verdiğimizde, bu sefere hazırlık sürecinin kolay olmayacağını biliyorduk ve nitekim de öyle oldu"- İTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy:- "Antarktika'da bayrağımızın dalgalanıyor olması bizim için oldukça gurur verici"

18 Nisan 2019 Perşembe 12:01
Antarktika'dan dönen bilim insanları deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

YALOVA (AA) - Türkiye'nin bu yıl 3. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika'dan dönen bilim insanları, Yalova Üniversitesinde (YAÜ) öğrencilerle deneyimlerini paylaştı.

YAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yalova Üniversitesi Kampçılık ve Dağcılık Kulübü (YÜKAMP) ve Ulaştırma Mühendisliği öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen "Antarktika'da Disiplinlerarası Bilimsel Çalışma" etkinliği, 3. Ulusal Bilim Seferi'nden dönen İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Özsoy, araştırma görevlileri Özgün Oktar ve Sinan Yirmibeşoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

YAÜ Merkez Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte, YAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Torkul ve Prof. Dr. Derya Güroy başta olmak üzere çok sayıda öğretim üyesi ve öğrenci hazır bulundu.

Prof. Dr. Güroy'un, Türk bilim insanlarının Antarktika'da yaptığı çalışmaların önemi ile ilgili açılış konuşmasıyla başlayan konferans, Yirmibeşoğlu'nun sunumuyla devam etti.

Erken yaşlardan itibaren hayal kurmanın ve buna bağlı olarak çalışmanın önemine değinen Yirmibeşoğlu, "Şayet bir hayaliniz varsa lütfen çok ama çok çalışın. Antarktika'ya gitmeye karar verdiğimizde, bu sefere hazırlık sürecinin kolay olmayacağını biliyorduk ve nitekim de öyle oldu. Çok zorlu bir süreçti ancak 2019 yılı ocak ayı sonunda 3'üncü kez Antarktika seferimizi gerçekleştirdik. Önce Türkiye'den uçakla Arjantin'e geçtik, 30 günlük bir gemi yolculuğunun akabinde 3 uçak yolculuğu daha gerçekleştirerek Antarktika'ya ulaştık ve bilimsel çalışmalarımızı gerçekleştirmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Özsoy ise sefere hazırlık süreçleri hakkında bilgi verdi.

3. Ulusal Bilim Seferi'ndeki deneyimlerini aktaran Özsoy, son seferdeki çalışmaların ardından Antarktika'ya bir Türk üssü kurulacağını söyledi.

Antarktika'nın insana sabretmeyi öğrettiğini vurgulayan Özsoy, şunları söyledi:

"Öncelikle Antarktika seferine gitmek için bilimsel projenizin ve sağlık şartlarınızın uygun olması gerekiyor. Ailenizden çok uzaktasınız ve iletişim kurma şansınız yok, hiçbir şekilde haberleşemiyorsunuz. Stratejilerinizi iklime bağlı olarak geliştirmek zorundasınız çünkü hava koşulları oldukça zordur. Biz her akşam bir strateji ortaya çıkarıyorduk ancak sabah uyandığımızda hava şartlarına bağlı olarak tamamen bambaşka bir plan yapma durumunda kalabiliyorduk."

Türkiye'nin, kutup bölgelerinin geleceği hakkında söz sahibi olması ve görünürlüğünün sağlanması adına çalışmalar yaptıklarını anlatan Özsoy, "Türkiye'de Üniversitelerarası ve Uluslararası Arktik, Antarktik, Okyanus ve Deniz Bilimleri konularında bilimsel çalışmalar gerçekleştirerek toplumumuzda ilgili alanlarda farkındalık oluşturmak ve Türkiye'nin uluslararası platformda kutup çalışmaları ile anılarak artı değer kazanmasına katkıda bulunuyoruz. Antarktika'da bayrağımızın dalgalanıyor olması bizim için oldukça gurur verici." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 12:01
  1. 3. Ulusal Bilim Seferi
  2. Antarktika
  3. Yalova
  4. Yalova Üniversitesi

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