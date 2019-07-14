Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir? KPSS 2019 sorusu

KPSS 2019 soruları araştırılıyor. KPSS Antarktika sorusu 2019 KPSS sınavının sona ermesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. KPSS'de çıkan Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir? sorusunun cevabı merak ediliyor. KPSS’nin bu sene yanıtı merak edilen sorularından birisi Antarktika’daki Türk üssünün bulunduğu adanın ismi oldu. İşte merak edilen KPSS 2019 Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir? sorusunun cevabı...

Antarktika'da Türk üssünün bulunduğu adanın adı nedir?

Antarktika’da Türk Üssünün Bulunduğu Adanın adı Horseshoe’dur.

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi'ne yönelik çalışmalar kapsamında Türkiye burada bulunan Horseshoe adasında geçici üs kurdu. Türkiye'nin beyaz kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulmasıyla Horseshoe Adası’nda Türk bayrağı göndere çekilmişti.