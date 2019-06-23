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Antalya’ya havadan turist yağıyor

Yaz aylarıyla birlikte turist yoğunluğu yaşayan Antalya’da her dakika bir uçak kalkıyor ve iniş yapıyor.

23 Haziran 2019 Pazar 17:31
Antalya’ya havadan turist yağıyor

Yaz aylarıyla birlikte turist yoğunluğu yaşayan Antalya’da her dakika bir uçak kalkıyor ve iniş yapıyor. Dün kente hava yoluyla gelen turist sayısında 86 bin 308 ile tüm zamanların rekoru kırılırken, bugün de havalimanı dış hatlarında yaşanan yoğunluk dikkat çekti.


Turizmin başkenti Antalya’ya 22 Haziran günü gelen 86 bin 308 turist ile tüm zamanların günlük ziyaretçi rekoru kırıldı. 8 Haziran tarihinde gelen 85 bin 205 yolcu ile kırılan rekor böylece yenilenmiş oldu. Haziran ayında tüm zamanların günlük turist rekorunun kırıldığını duyuran Antalya Valisi Münir Karaloğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Haziran ayı günlük ziyaretçi girişinde yeni rekor. Allah nazardan korusun. Dün (22 Haziran 2019) Antalyamıza gelen yolcu sayısı 86 bin 308 oldu. Geçen yıla oranla aylık yüzde 16 artışla 1 milyon 643 bin 844 kişi. Yıllık yüzde 17 artışla 4 milyon 943 bin 637 kişi Antalyamıza gelmiştir" dedi.


Antalya Havalimanı’nda dün yaşanan rekor turist girişinin ardından bugün de Dış Hatlar Terminali’nde oluşan yoğunluk dikkat çekti. Daha çok Rusların ve Almanların geldiği gözlenen havalimanında turistler Antalya Dış Hatlar çıkışında bulunan demir korkulukların altında bekledi. Turistler işlemlerinin ardından tur operatörleri tarafından kalacakları otellere gönderildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:31
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