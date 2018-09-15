Antalya'ya havadan 10 milyon yabancı turist!

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-14 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente 920 bin 391 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 23 arttı.

1 Ocak'tan 14 Eylül'e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla kente toplam 10 milyon 47 bin 672 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 784 bin 959'u Antalya Havalimanı'na, 262 bin 713'ü de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 28 arttı.

Antalya 2017'nin aynı dönemine göre, bu yıl 2 milyon 207 bin 574 kişi fazla ziyaretçi ağırladı.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 1-14 Eylül 2018 tarihlerinde Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente 920 bin 391 yabancı turist geldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 23 arttı.

1 Ocak'tan 14 Eylül'e kadarki sürede de iki havalimanı aracılığıyla kente toplam 10 milyon 47 bin 672 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. Ziyaretçilerin 9 milyon 784 bin 959'u Antalya Havalimanı'na, 262 bin 713'ü de Gazipaşa Havalimanı'na indi. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 28 arttı.

Antalya 2017'nin aynı dönemine göre, bu yıl 2 milyon 207 bin 574 kişi fazla ziyaretçi ağırladı.