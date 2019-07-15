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Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı arttı

Kente temmuz ayı itibarıyla hava yoluyla gelen yolcu sayısı 6 milyon 749 bini geçti

15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
Antalya'ya hava yoluyla gelen yolcu sayısı arttı

ANTALYA (AA) - Antalya ve Gazipaşa havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı temmuzda 6 milyon 749 bini geçti.

AA muhabirinin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden yaptığı derlemeye göre, 14 Temmuz itibarıyla Antalya Havalimanı aracılığıyla 6 milyon 609 bin 172 kişi, Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla da 140 bin 579 kişi kente geldi.

Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından kente giriş yapan yolcu sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 6 milyon 749 bin 751 kişiye ulaştı.

Öte yandan, 14 Temmuz'da havalimanları aracılığıyla gelen 96 bin 191 kişiyle günlük yolcu rekoru kırıldı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 17:40
  1. Antalya
  2. Havalimanı
  3. Turizm
  4. Yolcu Sayısı

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