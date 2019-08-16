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Antalyaspor'un ligde ilk maç karnesi kötü

- Süper Lig'de oynadığı 23 ilk hafta mücadelesinin 11'inde rakiplerine mağlup olan Akdeniz ekibi, 7 karşılaşmadan beraberlik, 5'inden galip ayrıldı - Kırmızı-beyazlılar, en farklı ilk maç mağlubiyetinde 2001-2002 sezonunda konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 8-1 yenildi- Akdeniz temsilcisinin, deplasmanda oynadığı ilk hafta karşılaşmalarında rakiplerine karşı 2 galibiyeti bulunuyor

16 Ağustos 2019 Cuma 11:22
Antalyaspor'un ligde ilk maç karnesi kötü


ANTALYA (AA) - OKTAY ÖZDEN - Süper Lig'de oynadığı 23 ilk hafta mücadelesinin 11'inde rakiplerine mağlup olan Antalyaspor, ilk maçlarını kazanmakta zorlanıyor.

Geçen sezonu 45 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, bu sezon da ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyor.

2015-2016 sezonunda Samuel Eto'o, 2017-2018 sezonunda Samir Nasri, Jeremy Menez transferleriyle adından söz ettiren Akdeniz ekibi, geçen sürede bu yıldız futbolcularla yollarını ayırdı.

Bu transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan Aatıf Chahechouhe, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol'u kadrosuna katan Antalyaspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu perdesini, 18 Ağustos Pazar günü Göztepe deplasmanında açacak.

İzmir ekibiyle Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşılaşan Antalyaspor, bu maçlarda rakibine karşı 1'i deplasmanda 4 galibiyet elde etti.

Antalyaspor, sarı-kırmızılı rakibiyle karşılaşmaların 3'ünden mağlubiyet, 1'inden de beraberlikle ayrıldı.


- İlk maç sendromu


Kırmızı-beyazlıların, bugüne kadar Süper Lig'de rakipleriyle oynadığı ilk hafta maçlarının 11'inde mağlup oldu, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de ilk maçlarının 13'ünü deplasmanda, 10'unu evinde oynayan Antalyaspor, en farklı ilk hafta mağlubiyetinde 2001-2002 sezonunda konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 8-1 yenildi.

Deplasmanda oynadığı ilk hafta maçlarından 8'ini kaybeden, 3'ün de berabere kalan Akdeniz temsilcisi, 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. Antalyaspor, 2000-2001 sezonunda deplasmanda Siirt Jetpaspor'u 2-1, 2015-2016 sezonunda ise Medipol Başakşehir'i sahasında 3-2 yendi.

Akdeniz temsilcisi, deplasman galibiyetiyle başladığı 2000-2001 sezonunu 36 puanla 15'inci, 2015-2016 sezonunu ise 45 puanla 9. sırada bitirdi.

Antalyaspor, ilk hafta maçlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3'er, Sakaryaspor, İstanbulspor, Gençlerbirliği ile 2'şer, Adana Demirspor, Bursaspor, Siirt Jetpaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Ankaraspor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyespor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Kayserispor ile 1'er kez karşı karşıya geldi.

Kırmızı-beyazlı takımın Süper Lig'de oynadığı ilk hafta maçları ve sonuçları şöyle:

Sezon KarşılaşmaSkor
1982-1983 Fenerbahçe-Antalyaspor 1-1
1983-1984 Antalyaspor-Beşiktaş 0-0
1984-1985 Sakaryaspor-Antalyaspor 2-1
1986-1987 Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0
1994-1995 Adana Demirspor-Antalyaspor 1-0
1995-1996 Antalyaspor-Bursaspor 4-2
1996-1997 İstanbulspor-Antalyaspor 1-0
1997-1998 Gençlerbirliği-Antalyaspor 0-0
1998-1999 Sakaryaspor-Antalyaspor 0-0
1999-2000 Antalyaspor-İstanbulspor 0-3
2000-2001 Siirt Jetpaspor-Antalyaspor 1-2
2001-2002 Antalyaspor-MKE Ankaragücü 1-8
2006-2007 Antalyaspor-Çaykur Rizespor 0-0
2008-2009 Antalyaspor-Beşiktaş 2-3
2009-2010 Antalyaspor-Ankaraspor 3-0
2010-2011 Fenerbahçe-Antalyaspor 4-0
2011-2012 Antalyaspor-Gaziantepspor 1-0
2012-2013 Gençlerbirliği-Antalyaspor 3-1
2013-2014 Antalyaspor-Kayseri Erciyespor 0-0
2015-2016 Medipol Başakşehir-Antalyaspor 2-3
2016-2017 Antalyaspor-Osmanlıspor 0-0
2017-2018 Beşiktaş-Antalyaspor 2-0
2018-2019Kayserispor-Antalyaspor2-0


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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:22
  1. Antalyaspor
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  3. İlk maç
  4. karne
  5. SÜPER LİG

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