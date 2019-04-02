Antalyaspor'un kurucusu Atilla Vehbi Konuk anıldı

Antalyaspor'un kurucusu Atilla Vehbi Konuk anıldı02 Nisan 2019 Salı 14:40
ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı merhum Atilla Vehbi Konuk, vefatının 10. yıl dönümünde Andızlı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.
Antalyaspor'un 31 Mart 2009 tarihinde yaşamını yitiren ilk başkanı Atilla Vehbi Konuk için, Andızlı Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında anma töreni düzenlendi. Törene, Antalyaspor Kulüp Müdürü Adem Kart, merhum Konuk'un eşi Aysel Konuk ve kızı Nadire Konuk Akıncıoğlu katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından katılımcılar Atilla Vehbi Konuk için dua etti.
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