Antalyaspor'un Erzurum kampı



ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erzurum kampında günü tek antrenmanla tamamladı. Akdeniz ekibinin Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanı, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi. Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.