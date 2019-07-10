Antalyaspor'un Erzurum kampı

Antalyaspor'un Erzurum kampı10 Temmuz 2019 Çarşamba 20:53
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Erzurum kampında günü tek antrenmanla tamamladı.
Akdeniz ekibinin Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanı, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde 1 saat 15 dakika süren idman, taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.
Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
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