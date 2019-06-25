Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'da William Vainqueur, Fransa 1. Lig ekibi Toulouse'a kiralandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek William Vainqueur'un, Toulouse'a kiralandığı belirtilerek, "Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi. Antalyaspor'a 2017-2018 sezonu başında İtalya'nın Roma takımından transfer olan Vainqueur, geride kalan sezonun devre arasında ise bir diğer Fransız ekibi Monaco'ya kiralanmıştı. William Vainqueur, Monaco formasıyla Fransa 1. Ligi'nde 3, Fransa Lig Kupası'nda ise 1 maçta görev alırken, gol atamadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.