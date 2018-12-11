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Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

- Yekta Kurtuluş'un doğum günü kutlandı

11 Aralık 2018 Salı 21:18
Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Geçen hafta Bursaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden ve ligde 26 puanla üçüncü sıraya yükselen kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başlayan Antalyasporlu futbolcular, 5'e 2 top kapma ve dar alan oyununun ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bursaspor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.


- Yekta Kurutuluş'un doğum günü kutlandı


İdman sonunda Antalyasporlu orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş'un 33. yaş günü kutlandı.

Doğum günü dolayısıyla sahada pasta kesilmesinin ardından Yekta, takım arkadaşları tarafından omuzlara alındı.

Antalyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 21:18
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