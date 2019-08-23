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Antalyaspor'da transfer

- Kırmızı-beyazlı kulüp, Sporting Lizbon'dan Gelson Dala'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

23 Ağustos 2019 Cuma 18:44
Antalyaspor'da transfer


ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Gelson Dala'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Angola uyruklu 23 yaşındaki Gelson Dala, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Gelson Dala, "Bana çok teklif vardı ama burayı tercih ettim. Çünkü Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımın parçası olmak istedim." dedi.

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise Gelson Dala'nın geçen sezon Portekiz'de başarılı bir performans sergilediğini belirterek, "Uzun zamandır takibimizdeydi. Hem kendisi hem de Antalyaspor için hayırlı olsun." diye konuştu.

Altay, transfer çalışmalarının devam ettiğini, kadrolarını 1-2 oyuncuyla daha güçlendirebileceklerini kaydetti.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Portekiz ekibi Rio Ave'de 26 maça çıkan Gelson Dala, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Dala, 22 kez Angola Milli Takımı formasını terletti ve 11 gol attı.


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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 18:44
  1. Antalyaspor
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  3. SÜPER LİG
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