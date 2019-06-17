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Antalyaspor'da transfer

- Kırmızı-beyazlı ekip, Aatif Chahechouhe ile anlaşıldığını duyurdu

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:44
Antalyaspor'da transfer


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor, geride kalan sezonun ikinci yarısını Çaykur Rizespor'da kiralık geçiren ve Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Aatif Chahechou'yu kadrosuna kattı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımla, Faslı oyuncunun transfer edildiği açıklandı.

Yayınlanan videoda, tatilde istirahat eden ve yüzü görülmeyen bir kişi, telefonuna gelen, "Tatil bitti. Çalışma zamanı" mesajına, "Tamam başkanım" yanıtını verip, antrenman yapmaya başlarken, sonra kameraya dönen Aatif, "Biz Antalyasporuz" diye seslenerek transferini ilan etti.

Oyuncunun, Antalyaspor ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.


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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:44
  1. Aatif Chahechouhe
  2. Antalyaspor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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