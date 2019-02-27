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Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları

- Öğrenciler, kırmızı-beyazlıların antrenmanını ziyaret etti

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları


ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Cuma günü MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinden sonra futbolcular taktik çalıştı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

Öte yandan, Antalyaspor'un elit akademi liglerindeki takımlarında yer alan oyuncuların da burslu öğrenim gördüğü bir kolejin öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri, kırmızı-beyazlıların antrenmanını ziyaret etti.

Teknik heyet ve futbolculara çiçek verip, baklava ikramında bulunan öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.


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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:20
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