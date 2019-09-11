Antalyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 14 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda futbolcular, taktik çalışmanın ardından, dar alanda çift kale maç yaptı. Yekta Kurtuluş ve Amilton takımdan ayrı koşu yaparken, sakatlıkları bulunan kaleci Yakup Mert Çakır ile Salih Dursun idmana katılmadı. Kentte esnaflık yapan bazı taraftarlar da antrenmanı izledi.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.