Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları07 Mart 2019 Perşembe 12:57
ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 11 Mart Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından futbolcular taktik çalıştı.
Sakatlığı bulunan Tarık Çamdal, antrenmana katılmadı.
Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.
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