Antalyaspor'da Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinden sonra pas ve şut çalışması ile dayanıklılık koşuları yaptı.

Yarı sahada taktik çalışmasıyla devam eden idman, yine yarı sahada oynanan maçla sona erdi. Sakatlığı bulunan Tarık Çamdal'ın takımdan ayrı koşu yaptığı antrenmana, tedavisi süren Ondrej Celustka katılmadı. Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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