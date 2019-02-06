Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından bir süre tek pas oyunu oynayan futbolcular, iki grup halinde taktik çalıştı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Yeni transferlerden Fredy ve Amilton'un yanı sıra Tarık Çamdal da bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.