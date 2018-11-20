Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları





ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.



Pas, 5'e 2 top kapma ve iki grup halinde hücum taktikleri ile dayanıklılık çalışmaları yapılan idman, çift kale maçla tamamlandı.



