Antalyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 16 Mart Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Takım, beşe iki top kapma oyunundan sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Kaleciler de antrenör Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalıştı.



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