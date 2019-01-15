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Antalyaspor, yağmur altında çalıştı

- Kupa maçı kadrosunda yer almayan futbolcular, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti

15 Ocak 2019 Salı 16:34
Antalyaspor, yağmur altında çalıştı


ANTALYA (AA) - Antalyaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile bugün sahasında oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, ligin ikinci yarısının ilk maçında 19 Ocak Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın taktik provalarını yaptırdı.

Yağmur altında gerçekleşen idman, yarı sahada topla yapılan oyunlarla sona erdi.

Antrenmandan sonra restoranda futbolculardan Zeki Yıldırım ile antrenör Tamer Sivrikaya için doğum günü kutlaması yapıldı.

Pastayı birlikte kesen Zeki ile Tamer, futbolcular ve teknik heyet tarafından tebrik edildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:34
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