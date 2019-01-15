Antalyaspor, yağmur altında çalıştı





ANTALYA (AA) - Antalyaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Göztepe ile bugün sahasında oynayacağı maçın kadrosunda yer almayan futbolcular, Spor Toto Süper Lig'de İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda, ligin ikinci yarısının ilk maçında 19 Ocak Cumartesi günü İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk edeceği maçın taktik provalarını yaptırdı.

Yağmur altında gerçekleşen idman, yarı sahada topla yapılan oyunlarla sona erdi.

Antrenmandan sonra restoranda futbolculardan Zeki Yıldırım ile antrenör Tamer Sivrikaya için doğum günü kutlaması yapıldı.

Pastayı birlikte kesen Zeki ile Tamer, futbolcular ve teknik heyet tarafından tebrik edildi.

