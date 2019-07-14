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Antalyaspor ve BB Erzurumspor’dan çocuk istismarı ile mücadeleye destek

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ‘in Çocuk İstismarı İle Mücadele Haftası kapsamında başlatmış olduğu “ Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” kampanyasına spor camiasından da destek geldi.

14 Temmuz 2019 Pazar 09:57
Antalyaspor ve BB Erzurumspor’dan çocuk istismarı ile mücadeleye destek

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM) ‘in Çocuk İstismarı İle Mücadele Haftası kapsamında başlatmış olduğu “ Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” kampanyasına spor camiasından da destek geldi.


Erzurum’da kamp yapan Antalyaspor oyuncuları Ucim Erzurum Temsilcisi ve Erzurum koordinatörlerini Yüksek irtifa kampında yapacakları antrenman öncesinde ağırladı. Çocuk istismarı ile mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Antalya Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, takım teknik heyeti ve oyuncular Ucim’in Türkiye genelinde başlatmış olduğu “Çocuklar İçin Mavi Kurdele Tak” farkındalık etkinliğine sol bileklerine mavi kurdele takarak destek verdiler.


Antalyaspor oyuncularına, takım teknik direktörü Bülent Korkmaz’a ve tüm teknik ekibe teşekkürlerini sunan Ucim Erzurum ekibi tüm takımlarımızın bu konuda hassas olduklarını biliyor ve tüm takımlarımızı bu mücadeleye destek olmak ve farkındalık oluşturmak için mavi kurdele takmaya davet ediyoruz diyerek farkındalık çağrısında bulundular.


Ucim Erzurum Temsilcisi Av. Ayşegül Aydoğan da “Çocuk istismarı ülkemizin en kayanayan yaralarından biri. Ucim olarak bu mücadeleye desteğin artması ve çocuklarımızın istismara uğramaması için mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Farkındalık oluşturmak için kalbimize en yakın olan sol kolumuza mavi kurdele takarak çocuk istismarı konusunda vatandaşlarımızın farkındalıklarının artmasını amaçlıyoruz.” diyerek Antalyaspor oyuncularına bu güzel destekleri için teşekkürlerini iletti.


Tüm takım ekibi ve Ucim Erzurum ekibi mavi kurdeleleri ile poz vererek hatıra fotoğrafı çektirdiler.



Erzurumspor Teknik Direktörü Bilazer “Çocuk istismarı ile mücadelede Erzurumspor olarak her zaman yanınızdayız"


Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği (UCİM)’nin tüm yurt genelinde başlatmış olduğuçocuk istismarı ile mücadelede farkındalık haftası kapsamındaki #çocuklariçinmavikurdeletaketkinliğine bir destek te BB Erzurumspor’dan geldi.


BB Erzurumspor futbolcuları ve teknik heyeti; çocuk istismarında farkındalık oluşturmak için yurt genelinde yoğun bir katılımla devam eden#cocuklaricinmavikurdeletek etkinliği için, yeni sezon hazırlıklarının yapıldığı antrenman öncesinde Erzurumspor tesislerinde UCİM Derneği Erzurum temsilcisi Av. Ayşegül Aydoğan ve koordinatör ekibini ağırladı.


Erzurumspor Teknik Direktörü Muzaffer Bilazer “Çocuk istismarı ile mücadelede Erzurumspor olarak her zaman yanınızdayız. Ne gerekirse yapmaya hazırız” diyerek Ucim Erzurum ekibine teşekkür etti. Ucim Erzurum Temsilcisi Av. Ayşegül Aydoğan tüm futbolculara etkinliğin amacını anlatarak başta Erzurumspor teknik direktörü Muzaffer Bilazer ve tüm Erzurum spor ekibine, çocuk istismarı gibi hassas bir konuda farkındalık oluşturmak için verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Bu davranışın tüm futbol takımlarına örnek olması gerektiğini ileten Aydoğan,bu sezon için Erzurumspor’a başarı dileklerini sundu.


Çocuk istismarları son bulsun diye tüm yurt genelinde mücadele veren Ucim Derneği Erzurum ekibi,antrenman öncesinde çocuk istismarına farkındalık oluşturmak için Erzurumspor futbolcuları ve teknik heyetine mavi kurdele takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 09:57
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