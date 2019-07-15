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Antalyaspor Triatlon takımından 5 Madalya

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun bu seneki 3’üncü yarışı olan Eğirdir Triatlonu, 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşti.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
Antalyaspor Triatlon takımından 5 Madalya

Türkiye Triatlon Federasyonu’nun bu seneki 3’üncü yarışı olan Eğirdir Triatlonu, 14 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Yarışa Türkiye’den birçok kulüp ve sporcu katılım gösterdi. Olimpik mesafedeki yarış, Eğirdir Limanı’ndan başladı. Saat 09.15’te kadınlar ve 45 yaş üzeri erkek sporcular start aldı. 11.25’te ise 45 yaş altı erkekler mücadeleye başladı. Sırasıyla 1,5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu etaplarından oluşan yarışın 920 metre rakımda olması, sporculara zorlu anlar yaşattı. Özellikle 45 yaş altı erkeklerin startı öncesi başlayan kuvvetli rüzgar, Eğirdir Gölü’nde yüksek dalgalar oluşturdu. Bisiklet etabında ise rüzgar saatte 45 kilometre hıza ulaştı. Koşu etabında sporcular birbirlerinden ziyade rüzgarla mücadele etti.



Pelis’ten bronz madalya


Bu sene Talya Bitkisel Ürünler ile işbirliği içinde olan kırmızı beyazlı ekibimiz, bu yarıştan da madalyasız dönmedi. Eğirdir triatlonu için Antalyaspor’dan Tamer Zeybek, Mustafa Çelik, Cemil Yıldızhan, Burhan Cömertoğlu, Nuri Acar, Oğuz Bodur, Necati Şevik, Zahit Pişirici, Pelin Pelis, Ayhan Tama ve Tatiana Vukolova mücadele etti. Kadın sporculardan Tatiana Vukolova 35-49 yaş grubu kadınlar arasında 6’ncılık elde etti. Pelin Pelis ise 40-44 yaş grubu kadınlar arasında 3’üncü olarak bronz madalya sahibi oldu.



1 altın, 1 gümüş, 2bronz


Nuri Acar, genel klasman 3’üncüsü olarak bronz madalya ve 40-44 yaş grubu birincisi olarak altın madalyanın sahibi oldu. Ayhan Tama, 60-64 yaş grubu üçüncüsü olarak bronz madalya sahibi olurken, Tamer Zeybek 50-54 yaş grubu 2’ncisi olarak gümüş madalya kazandı. Mehmet Zahit Pişirici 30-34 yaş grubunda 7’nci olurken Cemil Yıldızhan 45-49 yaş grubu 10’uncu sırayı elde etti. Burhan Cömertoğlu ve Oğuz Bodur ise bu zorlu yarışı başarılı bir şekilde tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 14:19
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