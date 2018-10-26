THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23

Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor-Trabzonspor maçı oynanacak.Antalyaspor, 16 puanla ligde 4. Sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’un ise 14 puanı var ve ligde 7. Sırada yer alıyor. Peki Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanaldı? Antalyaspor-Trabzonspor’un muhtemel 11’leri kimler? Antalyaspor-Trabzonspor maçının biletleri ne kadar?

26 Ekim 2018 Cuma 18:05
Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor-Trabzonspor maçı oynanacak.  Antalyaspor, 16 puanla ligde 4. Sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’un ise 14 puanı var ve ligde 7. Sırada yer alıyor. Peki Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor-Trabzonspor’un muhtemel 11’leri kimler? Antalyaspor-Trabzonspor maçının biletleri ne kadar?

Cumartesi gününün en önemli maçında ligin flaş takımı Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 27 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. 

Antalyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih, Diego, Cissokho, Chico, Hakan, Yekta, Doğukan, Maicon, Doukara

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Rodallega, Olcay, Burak

Antalyaspor'da Charles sakat. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş, Nwakaeme ve Kamil Ahmet forma giyemeyecek.

Antalyaspor - Trabzonspor bilet fiyatları

VIP 125 TL, Batı Alt 75 TL, Batı Üst 75 TL, Doğu Alt 50 TL, Doğu Üst 50 TL, Kuzey Alt 25 TL, Kuzey Üst 25 TL, Güney Alt 25 TL, Güney Üst 25 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL

“Trabzonspor’u yenmemiz gerekiyor”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü evlerinde karşılaşacakları Trabzonspor'u yenmeleri gerektiğini belirterek, "Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız" dedi.  Antalyaspor için her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Korkmaz, "Trabzonspor'u yenmemiz gerekiyor. Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız. Bunda da en büyük katkı taraftarın olacak. Şimdiye kadar bizi inanılmaz desteklediler. Onların desteğiyle bu hafta da istediğimiz sonucu elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 18:05
  1. Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
  2. süper lig 10. hafta maçları
  3. trabzonspor puan durumu
  4. Antalyaspor - Trabzonspor bilet fiyatları
  5. Antalyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler
  6. beIN SPORTS 1

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da polis aracına silahlı saldırı
    1. İstanbul'da polis aracına silahlı..
    2. F-35'lerin uçuşları durduruldu!
    3. Sırbistan'dan 'Türk Akımı' açıklaması!
    4. Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman..
    5. Mustafa Destici sert konuştu: Bana..
    6. Erdoğan ile Trudeau telefonla görüştü
    7. Karabük'te FETÖ davasında 4 kişiye..
    8. Kemalistler bir kez daha kandırıldı!..
    9. ABD'de nükleer alarm! Sığınaklara..
    10. İmzalar atıldı! Dolara ağır darbe
    11. Almanya'dan YPG'ye katılanların sayısı..
    12. Sağlık Bakanlığı İŞKUR personel alımı..
    13. İsrail ölüm kusuyor! Şehit sayısı 4'e..
    14. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    15. PKK'nın İsveç sorumlusu hakkında karar..
    16. Cemal Kaşıkçı'nın katillerini taşıyan..
    17. Sağlık personel alım sonuçları..
    18. Bahçeli İstanbul'daki 29 Ekim..
    19. İzmir'de deprem!
    20. Türkçe ezan rüyası gören..
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş