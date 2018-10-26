Süper Spor Toto Süper Lig'in 10. hafta maçında Antalyaspor-Trabzonspor maçı oynanacak. Antalyaspor, 16 puanla ligde 4. Sırada bulunuyor. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’un ise 14 puanı var ve ligde 7. Sırada yer alıyor. Peki Antalyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Antalyaspor-Trabzonspor’un muhtemel 11’leri kimler? Antalyaspor-Trabzonspor maçının biletleri ne kadar?

Cumartesi gününün en önemli maçında ligin flaş takımı Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda 27 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

Antalyaspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih, Diego, Cissokho, Chico, Hakan, Yekta, Doğukan, Maicon, Doukara

Trabzonspor: Onur, Pereira, Toure, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir, Rodallega, Olcay, Burak

Antalyaspor'da Charles sakat. Konuk ekip Trabzonspor'da ise Mustafa Akbaş, Nwakaeme ve Kamil Ahmet forma giyemeyecek.

Antalyaspor - Trabzonspor bilet fiyatları

VIP 125 TL, Batı Alt 75 TL, Batı Üst 75 TL, Doğu Alt 50 TL, Doğu Üst 50 TL, Kuzey Alt 25 TL, Kuzey Üst 25 TL, Güney Alt 25 TL, Güney Üst 25 TL, Misafir Tribünü 32,50 TL

“Trabzonspor’u yenmemiz gerekiyor”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Cumartesi günü evlerinde karşılaşacakları Trabzonspor'u yenmeleri gerektiğini belirterek, "Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız" dedi. Antalyaspor için her şeyin iyi gittiğini vurgulayan Korkmaz, "Trabzonspor'u yenmemiz gerekiyor. Kazandığımız zaman daha güvenilir noktalara gelmiş olacağız. Bunda da en büyük katkı taraftarın olacak. Şimdiye kadar bizi inanılmaz desteklediler. Onların desteğiyle bu hafta da istediğimiz sonucu elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.