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Antalyaspor tempo artırdı

06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:00
Antalyaspor tempo artırdı


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu oyuncular, günün ilk antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda gerçekleştirdi.

Günün ikinci idmanı, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Akdeniz temsilcisi, yeni sezon öncesi birinci etap kampı için yarın Erzurum'a gidecek.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:00
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