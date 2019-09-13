0553 313 94 23

Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

13 Eylül 2019 Cuma 21:36
Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi.

İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Celustka, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Tarık Çamdal, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Charles, Chico, Ufuk Akyol, Cissokho, Fredy, Serdar Özkan, Aatif Chahechouhe, Gelson Dala, Leschuk, Harun Alpsoy, Paul, Bünyamin Balcı.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 21:36
  1. Antalya
  2. Antalyaspor
  3. Futbol
  4. İstikbal Mobilya Kayserispor
  5. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den flaş F-35 açıklaması!
    1. ABD'den flaş F-35 açıklaması!
    2. Diyarbakır annelerine destek konvoyu..
    3. Gaziantep'te traktör çocuklara çarptı:..
    4. "Beşiktaş'ta iz bırakacak bir iş..
    5. NATO Heyeti Gürcistan'da
    6. Husilerin saldırısında 9 sivil öldü
    7. DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan..
    8. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    9. Diyarbakır'daki sivillere yönelik..
    10. Antalyaspor, Kayserispor maçına hazır
    11. Futbol: Süper Lig
    12. Süper Lig: Galatasaray: 1 - Kasımpaşa:..
    13. Ahmet Davutoğlu, AK Parti’den..
    14. Yaralı kadın hastaneye götürülürken..
    15. Kastamonu'daki cinayet
    16. TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 2 -..
    17. "Bunlar Hitler'le aynı çizgide..
    18. Savcılık, 80 yaşındaki kadını darp..
    19. Gazişehir Gaziantep, Beşiktaş maçına..
    20. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    21. İklim aktivisti Thunberg'den Beyaz..
    22. Bakan Kasapoğlu: “Devasa tesislerimiz..
    23. Turşu bidonları içinde kubar esrar ele..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı: Sabrımız..
    25. Futbol: TFF 1. Lig
    26. Çebi Grup vatandaşlara aşure dağıttı
    27. Kürt siyasetçi Galip İhaner’den dikkat..
    28. Kaymakam Aksoy görevine başladı
    29. "Türkiye artık düzlüğe çıkıyor"
    30. Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz..
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Cübbeli Ahmet Hoca o isme patladı: Sen de bir hayat fezlekeni gönder...
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi