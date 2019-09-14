Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip Süper Lig'in 4. haftasında Artalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İşte, Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip...

Süper Lig'in 4. haftasında Artalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İşte, Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip... Canlı maç skoru: 0-0 Antalyaspor ilk 11'i R. Boffin Diego Ângelo Bahadır Öztürk O. Celustka N. Sangare Charles P. Mukairu Ufuk Akyol Serdar Özkan Chahechouhe G. Blanco Kayserispor ilk 11'i S. Lung B. Poulain Miguel Lopes Yasir Subaşı B. Rienstra Bilal Başacıkoğlu H.asan Hüseyin Acar B. Dja Djédjé P. Ntep B. Mensah Adebayor

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