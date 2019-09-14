Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip
Süper Lig'in 4. haftasında Artalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İşte, Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip...14 Eylül 2019 Cumartesi 20:03
Süper Lig'in 4. haftasında Artalyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. İşte, Antalyaspor Kayserispor maçı canlı takip...
Canlı maç skoru: 0-0
Antalyaspor ilk 11'i
R. Boffin
Diego Ângelo
Bahadır Öztürk
O. Celustka
N. Sangare
Charles
P. Mukairu
Ufuk Akyol
Serdar Özkan
Chahechouhe
G. Blanco
Kayserispor ilk 11'i
S. Lung
B. Poulain
Miguel Lopes
Yasir Subaşı
B. Rienstra
Bilal Başacıkoğlu
H.asan Hüseyin Acar
B. Dja Djédjé
P. Ntep
B. Mensah
Adebayor
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