0553 313 94 23

Antalyaspor ileKayserispor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Fırat Aydınus yönetecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:31
Antalyaspor ileKayserispor maçını Fırat Aydınus yönetecek

Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını İstanbul Bölgesinden Fırat Aydınus yönetecek.


Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4. haftasında 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Antalya Stadyumunda saat 20.00’da oynanacak olan Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı.


Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçını Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus’un yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4.Hakemi Burak Taşkınsoy.


Maçın VAR Hakemi Özgür Yankaya olurken AVAR Hakemi ise Mert Güzenge atandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini sürdürüyor
    1. Başkan Çiftçi, sanayi ziyaretlerini..
    2. Kadıoğlu: “Başka illere giden..
    3. Uluslararası İnsan Hakları Derneğinden..
    4. Amasya Ülkü Ocaklarından gençlere çağrı
    5. Gaziler onuruna ADD Başkanı Onur yemek..
    6. “Katılım bankalarının aktif büyüklüğü..
    7. Nefes borusuna yemek kaçan üç aylık..
    8. Kaçak kazılara jandarma baskını
    9. 7,5 milyon yıl önce filler ve..
    10. Otomobil bariyerlere çarptı,..
    11. Antalyalı atlet zirve yolunda
    12. İsrail güçleri gece baskınlarını..
    13. Elazığ İl Özel İdare Bayan Basketbol..
    14. Tarım ve Orman Şurası için 10 bine..
    15. Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti..
    16. Curling Milli Takımı hazırlık kampı..
    17. İstanbul Medeniyet Üniversitesi..
    18. Pişken, yeniden milli takımda
    19. Kepez Yakutistan’ı ağırlayacak
    20. Van’da ’Urartu Göz Günleri’..
    21. Tuşba’da okul kantinleri denetlendi
    22. Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal..
    23. Eşini öldüren kocaya müebbet
    24. Karar sonrası Arda Turan’dan ilk..
    25. İSMEK'te yeni dönem kayıtları 13..
    26. Yeni Malatyaspor’da Ankaragücü mesaisi..
    27. Hafızlık Yarışması Türkiye Finali..
    28. Mersin Büyükşehir Tenis Kulübü..
    29. Ermenistan’da meydana gelen deprem..
    30. Anlık mobil bildirim uygulamasını..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim