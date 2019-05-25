Antalyaspor, Fenerbahçe maçına hazır



ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Fenerbahçe karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik direktör Korkmaz, sezonun son antrenmanı öncesi futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, bu sezonki performansları ve hedefe ulaşmak için gösterdikleri kararlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Akdeniz temsilcisi, taktik çalıştığı idmanın ardından İstanbul'a gitti. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.