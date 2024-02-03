ANTALYASPOR-FENERBAHÇE maçı canlı | Cengiz Ünder sahneye çıktı! İlk yarı sona erdi...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'la karşılaşıyor.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Özgür Yankaya görev yapıyor.

Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 60 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde haftaya lider durumda girdi.

Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik yenilginin ardından çıktığı 12 lig maçında 9 galibiyet ve 3 beraberlik alan İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 maçında rakiplerine puan vermedi.

MKE Ankaragücü maçının ardından milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını duyuran Fenerbahçe, hafta içinde Bartuğ Elmas'ı EMS Yapı Sivasspor'a, Emre Mor'u VavaCars Fatih Karagümrük'e ve Miguel Crespo'yu da İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya kiraladığını açıkladı.

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F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda Bitexen Antalyaspor mücadelesi öncesinde eksik dört oyuncu bulunuyor. Sakatlığı süren Fred, Luan Peres ve Becao'nun yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel bu maçta takımlarını yalnız bırakacak.

MKE Ankaragücü karşılaşması öncesinde grip olan ve kadroda yer almayan kaleci İrfan Can Eğribayat, hazır olması durumunda Antalya kafilesinde yer alacak.

İŞTE 11'LER

Bitexen Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Bytyqi, Safuri, Saric, Larson, Buksa.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM | ANTALYASPOR 0-1 FENERBAHÇE

İlk yarı sona erdi.

44' Fenerbahçe hızlı çıktı. Ön alan baskısıyla topu kazanan Dzeko savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını verdi fakat Cengiz'in aşırtma vuruşu Helton Leite'de kaldı.

42' GOL | Cengiz, Fenerbahçe'yi öne geçiriyor. Sol kanatta topla buluşan Tadic arka direkteki Cengiz'i topla buluşturdu. Cengiz ayak içiyle uzak köşeye topu gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

33' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla ceza sahası içine giren Tadic şık bir çalımla önünü boşalttı ve şutunu çekti ancak top auta çıktı.

22' Güray'ın ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Sam Larsson'un önüne düştü. Larsson'un vuruşu direğin yanından auta çıktı.

19' Ön alan baskısıyla topu kazanan Cengiz topla birlikte ceza sahasına kadar geldi ve pasını Tadic'e verdi ancak Tadic'in tek topu kaleci Helton Leite'de kaldı.

11' Bu sefer de Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Tadic ortasını açtı ve arka direkte Cengiz topa gelişine vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

10' Antalyaspor yine etkili geldi. Ön alan baskısıyla topu kazanan Jakub Kaluzinski sol kanattaki Güray'ı topla buluşturdu ancak Güray'ın yakın direğe vuruşu Livakovic'de kaldı.

8' Antalyaspor etkili geldi. Sağ kanattan topla gelen Sam Larsson şansını uzaklardan denedi ancak top savunmadan Zymer Bytyqi'nin önüne düştü. Ceza sahası içinde boş kalan Bytyqi'nin vuruşu yandan auta çıktı.

5' Sağ kanatta Mert'in pasında topla buluşan Cengiz'in ortası savunmaya çarptı ve kornere çıktı.

4' Ramzi Safuri sağ kanattan topla gelmek istedi ama Djiku araya girdi ve topu rakibine çarptırarak taca yolladı.

3' Tadic sol kanatta İsmail'in pasıyla topla buluştu ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

2' Mert Müldür sağ kanattan topla birlikte geldi ve ortasını açtı ancak Szymanski topa vuramadan savunma topu uzaklaştırdı.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.