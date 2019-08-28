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Antalyaspor, EHF Kupası ilk maçında avantaj peşinde

- CIP Travel Antalyaspor Başantrenörü Fatih Işık: "İkinci maç için avantajlı skoru taraftarımızın desteğiyle almak istiyoruz"

28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
Antalyaspor, EHF Kupası ilk maçında avantaj peşinde


ANTALYA (AA) - Tarihinin ilk Avrupa sınavına bu hafta sonu çıkmaya hazırlanan Erkekler Hentbol Süper Ligi ekiplerinden CIP Travel Antalyaspor, birinci tur ilk maçında avantajlı skor elde etmeyi hedefliyor.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası birinci turunda Romanya'nın Dobrogea Sud takımı ile eşleşen CIP Travel Antalyaspor, ilk maçını 1 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 8 Eylül Pazar günü Köstence kentinde gerçekleştirilecek.

CIP Travel Antalyaspor Başantrenörü Fatih Işık, yaptığı açıklamada, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

İlk kez Avrupa kupalarında mücadele edeceklerini hatırlatan ve yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Işık, "Yeni sezona 23 Temmuz'da ilk etap antrenmanlarıyla başladık. İkinci etapta taktik antrenmanları ve hazırlık maçları yaptık. 1. Uluslararası CIP Travel Agency Turnuvası'nda 5 maç oynayıp, hepsini kazandık ve birinci olduk. Takımın gösterdiği performans ve oyuncuların azmi bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Işık, şimdi tüm konsantrasyonlarını EHF Kupası'nda pazar günü oynayacakları maça çevirdiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

"EHF Kupası'nda Romanya'nın güçlü ekibi Dobrogea Sud ile eşleştik. Bizim için şanslı bir kura diyemeyiz. Bu takım, geçtiğimiz sezon EHF Kupası'nda gruplara kalmış, gruplarda iyi işler yapmış bir ekip. Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan iyi bir takımı konuk edeceğiz. Biz de rakibimizi iyi analiz ettik. Kendi sahamızda, seyircimizin desteğiyle galibiyet ve avantajlı bir skor elde etmek istiyoruz. Taraftarlarımızı bu tarihi maça bekliyoruz. İkinci maç için avantajlı skoru taraftarımızın desteğiyle almak istiyoruz."


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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 09:57
  1. CIP Travel Antalyaspor
  2. EHF Kupası
  3. erkekler
  4. HC Dobrogea Sud Constanta
  5. HENTBOL
  6. SÜPER LİG

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