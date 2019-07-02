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Antalyaspor Derneği yeni yönetiminden ziyaret turu

Antalya Spor Kulübü Derneği yeni yönetimi Antalya protolüne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

02 Temmuz 2019 Salı 11:17
Antalyaspor Derneği yeni yönetiminden ziyaret turu

Antalya Spor Kulübü Derneği yeni yönetimi Antalya protolüne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


Antalyaspor Kulübü Derneği’nin 29 Haziran’da gerçekleştirilen seçimle görev başına gelen yeni yönetimi, Antalya protokolünü ziyaret etti. Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Alay Komutanlığı, Döşemealtı Belediyesi, Antalya Ticaret Odası (ATSO) ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (AESOB) gerçekleştirilen ziyaretlerde Antalyaspor’un gelecekte daha güçlü olabilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlere, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Fikret Öztürk ile Antalyaspor A.Ş. Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün yanı sıra, Antalyaspor Kulübü Derneği yönetiminden Mustafa Yılmaz, Emin Hesapçıoğlu, Mustafa Sak, Nurettin Ünal, Aziz Çetin, Osman Sapmaz ve İbrahim Kasapoğlu ile Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Bahar ve Antalyaspor Kulübü Derneği Genel Koordinatörü Hakan Gürcüoğlu katıldı.



07 numaralı hatıra


Ziyaretler ilk olarak Antalyaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu’nda Divan Başkanlığı görevi de üstlenen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’e gerçekleştirildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile de bir araya gelen yönetimimiz, ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e de bir ziyaret gerçekleştirildi. Antalyaspor’un daha iyi yerlere gelebilmesi için fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaretler, sırasıyla, Antalya Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, ATSO Başkanı Davut Çetin ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile devam etti. Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanımız Fikret Öztürk ile Antalyaspor A.Ş. Başkanımız Ali Şafak Öztürk, ziyaret ettikleri Antalyaspor protokolüne, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu 07 numaralı forma ile günün anısına Antalyaspor Store ürünlerinden takdim etti. Ziyaretlerin, bundan sonraki günlerde de devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:17
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