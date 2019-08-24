Antalyaspor, Denizlispor maçına hazır

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Yukatel Denizlispor karşılaşması öncesinde son çalışmasını gerçekleştirdi. İdmanda taktik çalışan Akdeniz temsilcisinin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Boffin, Ferhat Kaplan, Diego, Celustka, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Nazım Sangare, Tarık Çamdal, Bünyamin Balcı, Hakan Özmert, Charles, Chico, Ufuk Akyol, Fredy, Harun Alpsoy, Serdar Özkan, Aatif Chahechouhe, Amilton, Doğukan Sinik, Harun Kavaklıdere, Paul. Antalya Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak Antalyaspor-Yukatel Denizlispor karşılaşmasını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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