0553 313 94 23

Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar

- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı - Yeni transfer Kagawa yedekler arasında yer aldı - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü

03 Şubat 2019 Pazar 19:14
Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11'de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın'a şans verdi.

Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa'yı ise yedek soyundurdu.


- Korkmaz'dan iki değişiklik


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleştirdi.

Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan'ın yerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.


- Japon gazeteciden Kagawa'ya takip


Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport'un İstanbul'da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı'nda karşılaşmayı takip etti

Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya'da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 19:14
  1. Antalya
  2. Antalyaspor
  3. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın ardından
    1. Maçın ardından
    2. Maçın ardından
    3. Arkadaşını domuz zannedip vurdu!
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Putin..
    5. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    6. Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar
    7. Fransa'dan Venezuela'ya son "seçim"..
    8. Ülke şokta! Saldırıda üst düzey siyasi..
    9. Sapkın eşcinsellerin umudu CHP! "İftar..
    10. Satranç: Türkiye Kupası
    11. Saldırıda yaralanan Yemen Genelkurmay..
    12. Hamursuz pizza: Lavaş pizza tarifi |..
    13. Terör Devleti İsrail resmen duyurdu!..
    14. Hentbol: Kadınlar Süper Lig
    15. Defne teklerde, Tuana çiftlerde şampiyon
    16. Yat yarışları: Marmaris ERGO-MIYC Kış..
    17. Bulaşıklardaki su lekeleri nasıl..
    18. Tayland'ın güneyinde isyancı gruplar..
    19. Mersin'de mağarayı ziyarete giderken..
    20. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    Zam şampiyonuydu... Fiyatı yüzde 40 düştü! 6,5 TL'den satılıyor
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    İYİ Parti büyükşehir belediye başkan adayları isim listesi
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    O ilimizde büyük sevinç! TPAO petrol verilerini teyit etti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Canan Karatay'dan ezber bozan açıklamalar: Kollestrol diye bir hastalık yok! Bu hastalığı ilaç firmaları üretti
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor
    Guaido 'yardım' istedi! ABD gönderiyor

    Günün Karikatürü

    03 Şubat 2019
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    Terör devleti haddini iyice aştı! İsrail'den küstah Türkiye kararı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı
    'Mehmetçik'in yeni süngüsü'! Kullanılmaya başlandı