Antalyaspor-Beşiktaş maçından notlar - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı - Yeni transfer Kagawa yedekler arasında yer aldı - Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de iki değişikliğe giderek takımını sahaya sürdü



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti. Güneş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadıkları maçta forma giyen Necip Uysal ve Gary Medel ile cezalı olan Ricardo Quaresma ve Burak Yılmaz'ın yerine Antalya deplasmanında, ilk 11'de Domagoj Vida, Atiba Hutchinson, Caner Erkin ve Güven Yalçın'a şans verdi. Tecrübeli teknik adam yeni transfer Japon Shinji Kagawa'yı ise yedek soyundurdu.

- Korkmaz'dan iki değişiklik

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik gerçekleştirdi. Korkmaz, geçen haftaki mücadelede ilk 11'de yer alan Zeki Yıldırım ile Serdar Özkan'ın yerine Yekta Kurtuluş ve Doğukan Sinik'e şans tanıdı.



- Japon gazeteciden Kagawa'ya takip



Öte yandan Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Kagawa için Nikkan Sport'un İstanbul'da görevli Japon muhabiri Yuka Olmuş da Antalya Stadı'nda karşılaşmayı takip etti

Seremoniye Antalyasporlu futbolcular, Antalya'da yaşanan hortum felaketi nedeniyle "Geçmiş Olsun Antalyam" yazılı pankartla çıktı.



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