Antalyaspor antrenmanına "şiddetli fırtına" engeli - Kırmızı beyazlı takım Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını fırtına nedeniyle fitness salonunda yaptı



ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor, şiddetli fırtına nedeniyle antrenmanı fitness salonunda yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Maç için hazırlıklarını sürdüren takım, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nin bulunduğu Yeşilbayır'da etkili olan fırtına nedeniyle sahada topla çalışma yapamadı. Öğle saatlerinde toplanan futbolcular, ilk olarak sahada düz koşu yaptı. Teknik direktör Bülent Korkmaz, düz koşu sonrası sahadaki antrenmanı bitirdi. Çalışmaya fitness salonunda devam eden takım, salonda kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.