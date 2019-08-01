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Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı

Vali Münir Karaloğlu:- "2019 yılı ilk 7 ayda yüzde 15,96 artışla 8 milyon 193 bin 924 kişi Antalyamıza gelmiştir emeği olan herkesi kutluyorum"

01 Ağustos 2019 Perşembe 20:51
Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, kente gelen ziyaretçi sayısının yılın 7 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,96 artarak 8 milyon 193 bin 924 olduğunu bildirdi.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'yı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,19 artışla 2 milyon 601 bin 928 kişinin ziyaret ettiğini, bunun "bütün zamanların ay rekoru" anlamına geldiğini belirtti.

Vali Karaloğlu, "2019 yılı ilk 7 ayda yüzde 15,96 artışla 8 milyon 193 bin 924 kişi Antalyamıza gelmiştir emeği olan herkesi kutluyorum." ifadesini kullandı.




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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 20:51
  1. 8 milyon turist
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