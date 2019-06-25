0553 313 94 23

Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti ihaleye çıkıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin iştiraki şirketi Falez AŞ, Teneffüs Park içinde bulunan 450 metrekarelik Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pateni pisti ve kafesi için kiralama ihalesine çıkıyor.

25 Haziran 2019 Salı 10:54
Antalya’nın tek doğal buz pateni pisti ihaleye çıkıyor

Muratpaşa Belediyesi’nin iştiraki şirketi Falez AŞ, Teneffüs Park içinde bulunan 450 metrekarelik Antalya’nın ilk ve tek doğal buz pateni pisti ve kafesi için kiralama ihalesine çıkıyor. İhale Cuma günü şirketin Kırcami Mahallesi Şerife Kahraman İş Merkezi’nde bulunan ofisinde gerçekleşecek.


Muratpaşa Belediyesi ve iştiraki şirketi Falez AŞ tarafından Çaybaşı Mahallesi’nde 16 dönüm alan üzerine kurulan Antalya’nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan buz pateni pisti için kiralama ihalesi düzenleniyor. Kiralama ihalesi gerçekleştirilecek tesis 450 metrekarelik genişliğiyle Antalya’nın en büyüğü olma özelliğine sahip. Aynı zaman Antalya’nın tek doğal buz pistinin bulunduğu tesis, aynı anda 60 kişiye hizmet verebiliyor. İhale, paten, kask, dizlik gibi malzemelerle birlikte ve tesisin kafesini de kapsıyor. İhale, Cuma günü Falez AŞ’nin Kırcami mahallesinde bulunan Mahallesi Şerife Kahraman İş Merkezi’nde merkez ofisinde gerçekleştirilecek. Yıllık 60 bin lira muhammen bedel üzerinden gerçekleştirilecek ihale için istekliler, şirket merkezinden ihale dosyasını alabilir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:54
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Renato Sanches kimdir nereli ve kaç yaşında? Renato Sanches Fenerbahçe transfer
    1. Renato Sanches kimdir nereli ve kaç..
    2. Keçi sürüsüne katılan dağ keçisi yaşam..
    3. Dünya Motokros Şampiyonası’na sayılı..
    4. Büyükşehir’den ’biyosidal’ alımı ve..
    5. "Trump İran ile gerçek müzakerelere..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    7. Kazakistan’daki patlamada ölü sayısı..
    8. Kuşadası Tüllüşahı koruma eylem planı..
    9. "İstanbul seçim sonuçları bizim için..
    10. Birleşik Krallık’ta 2030’a kadar 11..
    11. Aydın Ticaret Borsası TÜRİB acentesi..
    12. ABD’nin Filistin barış planı Batı..
    13. Başkan Tutal ’Meşveret Günleri’nde..
    14. Uşak’ta "STK’lar Sivil Toplum Destek..
    15. Kısırlığın nedenleri ve tedavi..
    16. (Özel) Ulu Cami’i saldırısının..
    17. AK Parti Grup Toplantısı
    18. Öğrenciler Evliya Çelebi..
    19. Düzce’de polis kuş uçurtmuyor
    20. Denizli'de otomobil direğe çarptı!..
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı