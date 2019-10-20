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Antalya turimzde 14 milyonu aşarak rekor kırdı

Türkiye’nin turizm şehir Antalya, tarihinde ilk kez 14 milyon kişiyi ağırlayarak rekor kırdı.

20 Ekim 2019 Pazar 13:40
Antalya turimzde 14 milyonu aşarak rekor kırdı

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ile Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 15 Ekim itibarıyla 14 milyon 54 bin 887 olarak gerçekleşti. 

Rekor kırıldı

Geçen yılın tamamında 13 milyon 642 bin turist ağırlayarak rekor kıran Antalya, bu yılı da yeni bir rekorla kapatmaya hazırlanıyor. Geçen yılın 9,5 ayında 12 milyon 58 bin turistin geldiği Antalya, bu yıl aynı dönemde 14 milyon turist rakamını görme başarısı elde etti. Tarihinde ilk kez gelen turist sayısında 14 milyonu aşan kent, bu yıl için belirlenen 16 milyon turist hedefine de adım adım yaklaşıyor. 

193 ülkenin vatandaşlarını misafir eden kente gelen turistlerin milliyetlerine göre ise ilk sırada Rusya yer aldı. 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında Rusya'dan gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 15 artışla 5 milyon 171 bine ulaştı. 

En çok turistin geldiği ikinci ülke Almanya oldu. Geçen seneye göre yüzde 16'lık artışın yaşandığı Almanya'dan gelen turist sayısı 2 milyon 347 bin olarak kayıtlara geçti. 

Sırasıyla Ukrayna'dan 776 bin, İngiltere'den de 656 bin turistin geldiği kent, Polonya'dan 516 bin, Hollanda'dan da 397 bin misafiri ağırladı. 

- "2019 yılı rekorlar yılı oldu"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer yıllara göre iyi bir eylül ve ekim ayı geçirdiklerini söyledi. 

Ekim ayının ilk yarısında yüzde 20'lik bir büyüme gerçekleştiğini belirten Atmaca, bu rakamın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Geçen yıllara göre bu yıl sezonun da uzadığına dikkati çeken Atmaca, "Mayıs ile eylül arası yüksek sezon olarak değerlendirilirdi, bu yıl nisanda hareketlilik başladı ve ekimde hala hareketlilik devam ediyor. Bu da sezonun uzadığını gösteriyor. Turizm sektörü açısından sevindirici." dedi. 

Antalya'nın tarihinde ilk defa 14 milyon turisti gördüğüne işaret eden Atmaca, "Geçen yılın tamamında 13,5 milyon turist ağırlarken, bu yıl 9,5 ayda ağırladığımız turist sayısı 14 milyonu geçti. Ekimde bir rekoru kırdık, yıl sonu için 16 milyon hedef belirlemiştik, büyük ihtimal Antalya bu hedefine de ulaşarak, yeni bir rekora imza atacak. Her ay yeni bir rekor kırdık, 2019 yılı bizim için rekorlar yılı oldu." ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 13:40
  1. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
  2. İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü
  3. Antalya turist sayısı
  4. Gazipaşa
  5. Antalya gelen turist sayısı

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