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Antalya’nın "Paşası" Expo Performans Merkezi’nde sahneye çıkıyor

Perge Antik Tiyatrosu’nda 1800 yıl aradan sonra sergilenen ilk eser olan Pasha Dance Theater bir yıl aradan sonra Antalyalılarla tekrar buluşuyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
Antalya’nın "Paşası" Expo Performans Merkezi’nde sahneye çıkıyor

Perge Antik Tiyatrosu’nda 1800 yıl aradan sonra sergilenen ilk eser olan Pasha Dance Theater bir yıl aradan sonra Antalyalılarla tekrar buluşuyor.


Pasha Dance Theater doğduğu şehrin sakinleri ile 20 Temmuz - 3 Ağustos tarihlerinde EPM - Expo Performans Merkezi’nde buluşuyor. Osmanlı - Türk kültür mirasını geniş kitlelere tanıtmak için yoğun bir emekle hayata geçirilen Pasha Dance Theater 20 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerinde bir kez daha Antalyalılarla buluşuyor.


Pasha Dance Theater Osmanlı - Türk tarihinden ve Osmanlı topraklarının kadim halk ve kültürlerinden oluşan eşsiz bir kültür ve sanat füzyonudur. Sanat yönetmenliğini Serpil Sunay’ın yaptığı Pasha Dance Theater’ın müziklerinde ise besteciYücel Arzen’in imzası var. Pasha Dance Theater eşsiz koreografisi, renkli kostümleri ve özgün müzikleri ile Antalyalıları sıra dışı bir yaz gecesi geçirmeye davet ediyor. Pasha, Plancia Magna’nın şehri Perge’de 1800 yıl aradan sonra sergilenen ilk eser olma özelliğini koruyor. Pasha Dance Theater 20 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerinde Expo Performans Merkezi EPM Büyük Sahne’de tüm Antalyalıları dans ve akrobasiye davet ediyor.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
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