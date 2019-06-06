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Antalya’nın iki yüzü

Turizmin başkenti Antalya’da Ramazan Bayramı dolayısıyla sahillerde yoğunluk oluştu.

06 Haziran 2019 Perşembe 14:39
Antalya’nın iki yüzü

Turizmin başkenti Antalya’da Ramazan Bayramı dolayısıyla sahillerde yoğunluk oluştu. Alanya ve Gündoğmuş ilçeleri arasındaki Torosların zirvesindeki karlı krater gölü de ziyaretçilerin akınına uğradı. Tatilciler 2 bin 600 rakımlı yaylalarda kartopu oynarken, Antalya kent merkezinde 30 dereceye ulaşan sıcak havanın tadını Akdeniz’in mavi sularında yüzerek değerlendirdi.


Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Antalya ve ilçelerinde dünyaca ünlü plajlar, bayram tatilinin geçirmek isteyenlerin tercihi oldu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte, farklı illerden ve yurt dışından gelen tatilciler yüzerek serinlemeye çalıştı. Konyaaltı sahilinde plajları dolduran tatilciler, şezlonglarda güneşlendi, sahilde yürüyüş yaptı. Aileleriyle suda eğlenen çocuklar renkli görüntü oluşturdu.



"Bayram yoğunluğu"


Almanya’dan Antalya’ya gelen Mehmet Turan, çok iyi bir bayram geçirdiklerini belirterek, “Tatile geldim. Her sene geliyoruz. Dünyanın en güzel yerlerinden biri Antalya. Antalya’da bayramla başka bir yoğunluk var. Her taraf dolu” dedi.



"Ruslar mutlu"


Moskova’dan Antalya’ya tatile gelen Jenya Trofinova, “Rusya’dan geliyorum, Türkiye çok güzel. Tatilimi hep Antalya’da geçirmek istiyorum. Bir aydır Antalya’dayım. Buranın güneş güzel çok bronzlaşıyorsunuz. İnsanlar çok güzel herkes neşeli. Bu atmosferi seviyorum" diye konuştu.


Jelena Budeyava ise Moskova’dan geldiklerini belirterek, “Ailemle birlikte tatile geldim. Tatilimizi burada geçiyoruz. Antalya’nın denizi, maviliği, güneşi, insanları çok güzel. Misafirperverlik bizi daha da çekiyor. Her yıl Antalya’ya gelmeye çalışacağım” ifadelerini kullandı.



Sahilde yaz, zirvede kış turizmi


Öte yandan sahildeki yoğunluğa girmek istemeyen tatilcilerin adresi ise torosların zirvesinde karlı dağlar oldu. Torosların 2 bin metre yükseğinde Alanya ve Gündoğmuş ilçeleri arasında yer alan Eğrigöl başta olmaz üzereKarıngöl, Dipsizgöl gibi pek çok krater küçük gölleriyle yılın orta yerinde hem kar hem de renk renk çiçekleri, çimenleri ve küçük küçük dereleriyle görsel şölen sundu. Kar birikintileri üzerinde kayanlar, kartopu oynayıp kardan adamlar yapanlar renkli görüntüler oluşturdu.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 14:39
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