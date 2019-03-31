Antalya'nın İbradı ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Serkan Küçükkuru kazandı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Serkan Küçükkuru kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Serkan Küçükkuru bin 256, AK Parti adayı Hatice Sekmen bin 216, DP adayı Bülent Saylağ 81 oy aldı.

- Küçükkuru'nun öz geçmişi -

1977 doğumlu Küçükkuru, ilköğretim eğitimini İbradı'da, ortaöğrenimini Yalvaç Atatürk Lisesinde tamamladı.

2000 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Küçükkuru, Antalya Barosu üyesi olarak serbest avukatlık yapıyor.

Rusça ve İngilizce bilen Küçükkuru, evli ve iki çocuk babası.

Halen İbradı Belediye Başkanı olarak görev yapıyor.