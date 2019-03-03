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Antalya’nın fethinin 812’nci yılı coşkuyla kutlandı

Antalya’nın fethinin 812’nci yılının kutlamalarında gerçekleştirilen Fetih Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleşti.

03 Mart 2019 Pazar 18:41
Antalya’nın fethinin 812’nci yılı coşkuyla kutlandı

Antalya’nın fethinin 812’nci yılının kutlamalarında gerçekleştirilen Fetih Yürüyüşü yoğun katılımla gerçekleşti. Yürüyüşlere bu yıl katılan ’Diriliş Ertuğrul’ dizisinin başrolünü oynadığı Engin Altan Düzyatan’a ilgi oldukça büyük oldu.


Antalya’nın 812 yıl önce Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethedilişi, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. 1-5 mart tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerde bugün, Fetih yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinliğe, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile eşi Sevim Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, eşi Ebru Türel, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncularından Engin Altan Düzyatan, Celal Al, Ayberk Pekcan ve çok sayıda kişi katıldı.



Engin Altan Düzyatan’ı görmek için yarıştılar


Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’ndan başlayan Fetih Yürüyüşü sırasında, vatandaşların Engin Altan Düzyatan’a ilgisi yoğun oldu.Vatandaşlar, Düzyatan’ı görebilmek ve fotoğraf çekinmek için adeta yarıştı.



Türel: “Cevher yerin altında kalırsa toprak, üzerine çıkarsa altın olur”


Yaklaşık bir kilometrelik yürüyüşün ardından Olbia Meydanı’nda sona eren Fetih Yürüyüşü, buradaki etkinliklerle devam etti. Fetih suresinin okunmasıyla başlayan meydan etkinliklerinde bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,Antalya’nın geleceğine dair başlattıkları yürüyüşe katılanlara teşekkür ettiğini söyledi.


“Haktan ferman gelmeyince bahar gelmez” diyen Türel,“Kendi medeniyetimizden üflenen ruhla bir öz yurt olan Antalya geleceğine emin adımlarla adım atmak için yürüyoruz bugün. Asırlardır Anadolu’yu yurt tutmuş bir ecdadı ve onun mirasını çocuklarımıza ve torunlarımıza anlatmak bizim vazifemiz. Bu topraklara baharı getiren atalarımız şehirleri kuruyor iken aynı zamanda kimlik de inşa etmiştir. Cevher yerin altında kalırsa toprak, üzerine çıkarsa altın olur. Bir cevher olan tarihimizi bugüne anlatırsan bugünü altınlaştırır ve geleceğe miras bırakırız” dedi.


Türel, diriliş dizisinin oyuncularının yürüyüşe katıldığından dolayı memnuniyetini de dile getirerek, Diriliş Ertuğrul dizisine ilişkin, “Öyle bir muhteşem iş yapıyorsunuz ki gençlerimiz sizin sayenizde tarihini öğreniyor” diye konuştu.



Vali Karaloğlu: “En büyük yok oluş unutmaktır”


Vali Münir Karaloğlu da Antalya’nın 812 yıldır Türk ve İslam yurdu olduğuna dikkati çekerek, Fetih kutlamalarının önemine işaret etti.Karaloğlu, “Tarihimizi, ecdadımızı, dedemizi ve köklerimizi unutursak yok oluruz. En büyük yok oluş unutmaktır. Bu topraklarda kıyamete kadar var olmak için tarihimizi bilmek ecdadımıza saygı duymak zorundayız. 5 Mart 1207 bu kent için çok önemlidir" diye konuştu.


Konuşmaların ardından öğrencilerin sunduğu gösteriler, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:41
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