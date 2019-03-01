Antalya'nın fethinin 812. yılı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen kutlamalar kapsamında Antalya Kültür Merkezi fuayesinde "Selçuklu Sikkeleri Sergisi", "Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi" ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsünün "Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Açılışta konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın fethinin kutlanmasının 5 Mart'a kadar süreceğini belirtti. Antalya'nın 812 yıldır Türk ve İslam toprağı olduğunu anlatan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"812 yıldır bu şehirde sancağımız ve bayrağımız dalgalanıyor. Yüzyıllardır bu şehirde özgür ve hür bir şekilde nefes alıyoruz. Bu şehri fetheden Anadolu Selçuklu Sultanı Giyaseddin Keyhüsrev ve onun değerli ordusuyla Antalya'nın ilk valisi Mübarizüddin Ertokuş beyi saygıyla anıyorum. Ertokuş bey Antalya'da 17 yıl valilik yapmış ve Antalya, Isparta ve Burdur'daki Selçuklu eserlerini inşa eden Ertokuş beydir. Bütün kahramanlarımızı minnetle, şükranla anıyoruz. Bu tarih şuurunu bugün gençlerimize aktarmamız ve geleceğimizi bu şuur üzerinden inşa etmemiz gerekiyor. Bu çabalar ve bu gayretler tarihimize sahip çıkmak, gençleri tarih şuuruyla geleceğe hazırlamaktır."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bir milletin bireylerini ortak bilinçle birbirine bağlayan tarihin aynı zamanda o milletin kimliği olduğunu söyledi. Tarihi iyi bilmek ve sahip çıkmanın kimliğe de sahip çıkmak anlamına geldiğine işaret eden Türel, geçmişi bilmeden üzerinde yaşadıkları toprakların kıymetini anlamanın mümkün olmadığını aktardı.

Antalya'yı Türk vatanı yapan Giyaseddin Keyhüsrev ve İzzeddin Keykavus'u minnetle yad ettiklerini anlatan Türel, şöyle konuştu:

"Fetih kutlamalarının bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Bu kutlamaları başlatan Vali Karaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Bir millet gibi bir şehir de ancak tarihi bilince sahipse güçlüdür ve istenilen hedeflere ulaşabilir. Antalya tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Selçukluların şehri fetih etmesiyle bir Türk-İslam şehri haline gelmiştir. Şehrimizin birçok yerinde Selçuklu dönemine ait önemli eserler görmekteyiz. Antalya tarihini Selçukluları anlamadan idrak etmemiz mümkün değildir."

Türel, Anadolu'daki Türk varlığını korumak için canını verenleri, Antalya'yı Türk yurdu yapan ecdadı ve bütün şehitleri minnetle, rahmetle andığını kaydetti.

Kutlamalar kapsamında Antalya Kongresi düzenlenecek ve çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler kent tarihine ilişkin konferans verecek. Kutlamalarda 3 Mart Pazar günü ise Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve sanatçı Uğur Işılak'ın da katılacağı Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından "Solo Türk" tarafından özel gösteri sunulacak ve sanatçı Uğur Işılak konser verecek.