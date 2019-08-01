Antalyalı çiftçilerden Gevaş’a ziyaret

VAN (İHA) – Antalya’nın Serik Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu başkanlığındaki heyet, ‘Gelin Kardeş Olalım’ projesi kapsamında Van’ın Gevaş ilçesindeki çiftçileri ziyaret etti.

Vali Münir Karaloğlu önderliğinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yönetiminde sürdürülen ’Gelin Kardeş Olalım’ projesi kapsamında 30 Ocak 2019 tarihinde Serik- Gevaş ilçeleri arasında kardeşlik protokolü yapılmıştı. Protokol çerçevesinde kendilerini ziyaret eden Gevaşlı çiftçilere iadeyi ziyarette bulunan Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü heyeti, ilk olarak Gevaş Kaymakamı İshak Çınar’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Çınar, geçen yıl düzenlenen programa katılamamanın üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, “İnşallah sizlerle dostluğumuz daha çok pekişir, birlikte güzel çalışmalar yaparız. Her memleketin zengin yönleri var. Bu bölge yıllarca terörle anıldı, ancak şu anda bölgemiz güvenli ve huzurlu bir yer. Bu işbirliği bizim için çok anlamlı olacak. Zengin bir coğrafyada yaşıyorsunuz ve bilinçli bir çiftçisi var. Bu işbirliğini birlikte sürdürmek istiyoruz. ‘Yeşil Gevaş’ olarak bilinen ilçemiz, Van’ın en güzide ilçesidir. Daha butik bir havamız var. Tarihi ve doğa güzelliğiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğradığı bir ilçedir Gevaş. Ben bu anlamda bu kardeşliğin ilimize, ilçemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ise, teorik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte teknik gezileri içeren programlarının üç gün süreceğini ifade etti. Gevaş’ta sebze yetiştiriciliğinin çok iyi bir yerde olduğunu ifade eden Çömezoğlu, yayla havası olması nedeniyle birçok sebzenin rahatlıkla yetiştirilebileceğini belirtti. Antalya’nın sebze üretimi konusunda ileride olduğunu ve bu bilgileri Gevaş’taki çiftçilere anlatacaklarını belirten Çömezoğlu, projenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Karşılıklı hediyelerin sunulmasının ardından heyet, ilçede yıllardır sebze yetiştiriciliği yapan çiftçileri ziyaret ederek kendileriyle fikir alışverişinde bulundu. Burada Serik heyetine bilgilendirmelerde bulunan Velat Mazi isimli çiftçi, Gevaş havasının Antalya’dan daha iyi olduğunu ifade ederek, “Sebze ekimi yaz ayında Antalya’da yapılmazken burada rahatlıkla yapılabiliyor. Ben yaklaşık 7 yıldır buradayım. 250 dönüm içerisinde domates, biber salatalık, kabak, yeşil fasulye, karpuz ve kavun ekimi yaptım. Ektiklerimiz, ancak Van ve ilçelerine yetiştirebiliyoruz. Ben daha önce Antalya’da çalıştığım için oranın tarımını da biliyorum. Yazın burası yayla gibidir, ancak Antalya ise sıcaktır. Bu yüzden sıcaktan dolayı yaz mevsiminde Antalya’da sebze fazla üretilmiyor. Ancak burası daha iyidir, sebze üretimi için çok elverişlidir” dedi.

Semih Güllü isimli sebze yetiştiricisi ise, hedefinin Gevaş’ta lavanta ekimi yapmak olduğunu ifade ederek, “Benim amacım burada daha çok ceviz, lavanta ve ada çayı yetiştiriciliği yapmak. Hem turizm hem ekonomik yönden çok önemlidir. Havamız, toprağımız ve suyumuz buna müsaittir. Yeter ki destek verilsin” ifadelerini kullandı.