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Antalyalı astsubay, Sasonlu aşiret kızıyla Kürtçe halaylar eşliğinde evlendi

Antalyalı astsubay Mustafa Mert Yıldız, görev yaptığı Batman’ın Sason ilçesinde tanıştığı aşiret kızı Buket Güngördü ile, 3 bin rakımlı Merto Dağı eteklerinde yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:52
Antalyalı astsubay, Sasonlu aşiret kızıyla Kürtçe halaylar eşliğinde evlendi

Antalyalı astsubay Mustafa Mert Yıldız, görev yaptığı Batman’ın Sason ilçesinde tanıştığı aşiret kızı Buket Güngördü ile, 3 bin rakımlı Merto Dağı eteklerinde yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi.


Yaklaşık 2 yıl önce Batman’ın Sason ilçesine tayini çıkan Antalyalı astsubay Mustafa Mert Yıldız, Sason’da 1993 yılında terör örgütü PKK’nın döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan Mehmet Hadi Güngördü’nun kızı Buket Güngördü ile tanıştı. Beraberlikleri aşka dönüşen çift evlilik kararı aldı. Görev yaptığı Sason’da Antalya’da bulunan ailesi ve akrabalarının da katılımıyla yapılan görkemli bir düğünle dünya evine giren çift, Türkçe ve Kürtçe çalınan müzik eşliğinde dans ederek halaylar çekti.


Görev yaptığı ilçedeki asker arkadaşları ve vatandaşların el ele halay çektiği düğünde, gelin arabasının arkasında yazılan “Üzülme annesi, jandarma huzur güven verir” yazısı davetlilerin dikkatini çekti. Geç saatlere kadar süren düğünün sonunda davetlilerin oluşturduğu uzun araç kortejiyle mutlu çift evlerine uğurlandı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:52
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