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Antalya’dan Suriye’ye tır dolusu insani yardım malzemesi

Antalya’dan, Türkiye’nin güney sınırındaki Suriyeli, Türkmen ve diğer ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için bir ilaç deposu sahibi desteğiyle hazırlanan tır düzenlenen törenle Cilvegözü’ne uğurlandı.

16 Haziran 2019 Pazar 11:04
Antalya’dan Suriye’ye tır dolusu insani yardım malzemesi

Antalya’dan, Türkiye’nin güney sınırındaki Suriyeli, Türkmen ve diğer ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için bir ilaç deposu sahibi desteğiyle hazırlanan tır düzenlenen törenle Cilvegözü’ne uğurlandı.


Antalya’daki hayırseverlerin Türk Kızılayı’na desteği sürüyor. Bu kapsamda bir ilaç deposu sahibi tarafından Türkiye’nin güney sınırına bir tır dolusu insani yardım malzemesi gönderildi. Bir ilaç dolusu tır Cilvegözü Sınır Kapısı’nda yine Türk Kızılayı ekiplerince karşılanmak üzere yola çıktı.


Uğurlama törenine katılan Türk Kızılayı Antalya Şube Başkanı Esra Özkoç, Ecza Deposu Sahibi Mehmet Zeki Taşçı’nın eskiden beri Türk Kızılayı’na destek verdiğini belirtti. 95 bin kutu ilaç malzemesi gönderildiğini aktaran Özkoç, "Tırımız dualarla yıla çıkacak inşallah. Hatay Cilvegözü Sınır Kapısında da Kızılay yetkililerimiz karşılayacaklar ve değişik hastanelere yardımı ulaştıracaklar" şeklinde konuştu.


Özkoç, sadece bayramlarda değil ve sadece insanı malzeme yardımı olarak değil kan, kök hücre gibi bağışların da yapılması mesajını verdi.



"Yetişkin ve çocuklara yönelik ilaçlar"


Ecza Deposu Sahibi Mehmet Zeki Taşçı ise Türk Kızılayı’na sık sık insanı yardım malzemesi gönderdiğini ifade ederek, "Yine sınır boyundaki, İdlib olsun, Azez ve Afrin gibi diğer bölgelere, hatta Kerkük’teki Bayır Bucak Türkmenlerimize kadar giden bir ilaç yardımı. Bunu bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde yapıyoruz, bundan da büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.


Taşçı, tır kapsamında yetişkin ve çocuklara yönelik öksürük şurubu, ağrı kesici, ateş düşürücü, alerji ilaçları gönderildiğini belirtti. Yüklemesi tamamlanan tır, kapıları kapatılıp mühür takılarak, dualar eşliğinde Cilvegözü’ne uğurlandı.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 11:04
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