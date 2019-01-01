Antalya’dan ev sahibi olmak için yeni fırsat

Sur Yapı, hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren yeni bir kampanya ile olumlu havaya katkıda bulundu.

Dört mevsim düzenlediği farklı kampanyalarla tüketici dostu çözümler üreten Sur Yapı, Antalya’da inşa ettiği yeni şehirde dev kampanya başlattı. Kampanya kapsamında peşinatı sıfırlanırken, tam bir yıl öteleme söz konusu. Ayrıca peşinat vade farksız 5 yıla bölünüyor. 180 ayda 0,69’a çekilen vade oranı ile 1+1 tipi daireler bin 200 liradan, 2+1 tipi daireler 2 bin liradan ve 3+1 tipi daireler 3 bin liradan başlayan sabit taksitlerle satışa sunuldu. Antalya Kepez’de konumlanan Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde peşinatlar 12, 24, 36, 48 ve 60’ıncı aylarda vade farksız taksitlerle ödeniyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanıyor. Tamamlandığında yaklaşık 70 bin kişinin yaşayacağı mega şehrin kendi hastaneleri, okulları, spor alanları, kültür alanları, camileri, alışveriş merkezi, alışveriş caddesi, dev şehir parkı ve ulaşım ağı olacak.

Farklı gelir grupları için

Konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu dile getiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “0.99’luk konut faiz indirimi, hem sektörümüze hem de Türkiye piyasasına büyük bir nefes aldırdı. Devletimiz ve kamu bankalarımızın teşvikiyle konut sektörüne büyük katkı sağlayacak bu önemli adıma bizim de kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Ekonominin lokomotifi olan gayrimenkul sektörümüzün hız kazanması için fedakârlık yapmaktan, elimizi taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Sur Yapı olarak Antalya projemizi kapsayan yeni bir kampanyayı hayata geçiriyoruz." dedi.

Almayan kalmasın

"Bu kampanyayla almayan kalmasın istedik, hem oturum hem yatırım için herkes erişebilsin diye gayret ettik. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak ara ödeme ya da peşinata takılan ve konuta ihtiyaç duyan kitleye sesleniyoruz’’ diyen Elmas, ’’Öğretmenimizi, polisimizi, sağlık personelimizi, özel sektör çalışanlarımızı Antalya’daki projemizde Sur Yapılı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu. Projenin ilk etabında anahtar teslimleri 2019 Aralık’ta yapılacak.