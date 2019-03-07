0553 313 94 23

Antalya'daki yerleşik yabancılar şenlikte buluşacak

Konyaaltı Sahili'nde düzenlenecek "1. Kültür ve Eğitim Şenliği"ne kentte yaşayan 48 ülkeden çok sayıda yerleşik yabancının katılması bekleniyor

07 Mart 2019 Perşembe 13:05
Antalya'daki yerleşik yabancılar şenlikte buluşacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yerleşik yabancılarla kaynaşmak ve dayanışmanın artırılması amacıyla şenlik düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Konyaaltı Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 9 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek "1.Kültür ve Eğitim Şenliği"ne kentte yaşayan 48 ülkeden yerleşik yabancılar katılacak. Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'ndaki şenlikte, ülkelerin korteji ve halk dansları gösterileri yapılacak, her bir ülkeyi temsil eden uçurtma uçurulacak.

Açıklamada, dostluk ve kardeşlik mesajı verilecek şenlik sayesinde; yerleşik yabancılarla kaynaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sağlandığı örnek bir gün yaşanacağı vurgulanırken, şenliğin, yabancı uyruklu vatandaşların veöğrencilerin, Türk bayrakları ve kendi ülkelerinin bayraklarıyla katılacağı yürüyüşüyle başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı 15-16 numaralı plaj arasında başlayacak renkli kortej,Olbia Meydanı'na kadar sürecek. Program, meydanda çeşitli kültürel etkinliklerle devam edecek.Şenlik kapsamında Azerbaycan, Irak, Ukrayna, Kazakistan, Rusya, İran, Almanya veÖzbekistan'ın geleneksel halk dansları gösterileri sunulacak. Ülkeleri temsilenkurulan stantlarda yabancı vatandaşlar kültürlerini sergileyecek, ülkeleri temsil edenuçurtmalar uçurulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 13:05
  1. Antalya
  2. şenlik
  3. yerleşik yabancılar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti’li Gülaçar: “Kapı tamam sıra serbest ticaret bölgesinde”
    1. AK Parti’li Gülaçar: “Kapı tamam sıra..
    2. Yalova'da "Yeni Türkiye'de Gençlik ve..
    3. TKDK’den 250 milyon euroluk hibe desteği
    4. Alper Taban çarşı esnafıyla bir araya..
    5. Oğlu tarafından öldürülen kadın..
    6. Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgi..
    7. Nevşehir Belediye Başkanı Seçen, “Türk..
    8. Suudi kardeşler aylardır Hong Kong’ta..
    9. Bitigen’e yeni görev
    10. Aliağa’da, Çanakkale Şehitliklerini..
    11. Hak-İş 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü..
    12. Atatürk Havalimanı'nda hareketli..
    13. Bakan Kurum: “Dönüştürülmesi gereken..
    14. Bitki özlerinden kimyasal madde..
    15. Papağanları ilaçla bayıltıp kaçak..
    16. Kilis'te terör operasyonu
    17. İİT ve AB İsrail yerleşim..
    18. Şanlıurfa'da kavgalı aileler..
    19. Kapadokya’da yıkım çalışmaları devam..
    20. İtirafçı eski üsteğmenin cezası 9..
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    35 bin saat uçacak! Kimseyi kıpırdatmayacaklar
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti
    Dünyayı tedirgin eden hamle! Kuzey Kore yeniden harekete geçti